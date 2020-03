SDV Award 2020: Vernissage und Ausstellung sind abgesagt

170 kreative Dialogmarketing-Arbeiten sind im Rahmen des SDV Award 2020 eingereicht worden, heisst es in einer Mitteilung. Die Arbeiten würden einmal mehr zeigen, «dass ausgewiesene Profis am Werk waren, die wissen, was erfolgreiche Werbung ausmacht». Doch: Die Ausstellung dieser Werke wird dieses Jahr nicht im realen Raum stattfinden. Die Organisatoren haben gemeinsam mit ihrer Premiumpartnerin Post entschieden, die Vernissage vom 2. April 2020 im Museum für Gestaltung in Zürich abzusagen. Dies gilt auch für die geplante Abendveranstaltung der Post.

Trotz Coronavirus sollen die eingereichten Kampagnen eine gebührende Plattform erhalten, wie es weiter heisst. Organisatoren, Sponsoren und Premiumpartnerin arbeiten gemeinsam unter Hochdruck an einer Onlinealternative. Weitere Informationen würden folgen. Die Gewinnerinnen und Gewinner eines Awards dürfen aktuell weiterhin damit rechnen, ihre Auszeichnungen an der SDV Award Night vom 11. Juni 2020 in der Maag Halle in Zürich entgegen zu nehmen, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/cbe)