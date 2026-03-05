APG|SGA: Verstärkung im Key Account Management

Publiziert am 05.03.2026

Die APG verstärkt gezielt ihr Key Account Management (KAM) mit zwei neuen Besetzungen. Pascal Giger übernimmt seit Jahresbeginn 2026 die Rolle als Key Account Manager im KAM-Agenturteam. Zuvor leitete er bei der APG die Mediaplanung und bringt fundierte Kenntnisse in Planungsprozessen sowie langjährige Agenturerfahrung mit.​

Adriano Fernandes trat am 1. November 2025 dem KAM-Direktkundenteam bei. Der Eidgenössische Dipl. Medienmanager verfügt über umfassende Expertise aus der Vermarktung von Radio, Digital, Event, Kino und Print. Zuletzt war er als Director Business Development Relationship bei der Omnicom Media Group tätig.​

Beide neuen Key Account Manager berichten direkt an Marcel Baumann, Leiter Key Account Management. «Mit Pascal Giger und Adriano Fernandes gewinnen wir zwei ausgewiesene Fachpersonen, die ein tiefes Marktverständnis mitbringen. Ihr Engagement wird wesentlich dazu beitragen, dass wir unsere Kunden und Agenturen noch umfassender beraten und gemeinsam wirkungsvolle Kommunikationslösungen entwickeln können», wird Baumann in einer Mitteilung zitiert. (pd/cbe)