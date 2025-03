20 Minuten: Victoria Rispy wird Marketingchefin

Publiziert am 25.03.2025

Die langjährige Marketingchefin Annina Flückiger verlässt 20 Minuten, um sich beruflich neu zu orientieren, wie das Medienunternehmen am Dienstag mitteilte. Flückiger war seit 2006 in verschiedenen Funktionen für 20 Minuten tätig und seit Anfang 2020 Mitglied der Geschäftsleitung. Zuletzt verantwortete sie als Chief Marketing Officer (CMO) das gesamte Marketing des Unternehmens.

«Ich bin stolz und dankbar, die Entwicklung von 20 Minuten über viele Jahre hinweg aktiv mitgestaltet zu haben – in einer Zeit, in der sich die Medienbranche stark gewandelt hat. Jetzt ist für mich der richtige Moment, ein neues Kapitel aufzuschlagen», wird Flückiger in der Mitteilung zitiert.

CEO Bernhard Brechbühl würdigt Flückigers Verdienste: «Annina Flückiger hat die Erfolgsgeschichte von 20 Minuten während über 19 Jahren wesentlich mitgeprägt. Neben diversen Meilensteinen im Marketing hat sie mit dem Bereich Lifestyle sowie dem Commercial Publishing wichtige Pfeiler unseres Angebots aufgebaut.»

Victoria Rispy, die erst Anfang 2025 als Head of B2C Marketing zu 20 Minuten stiess, übernimmt per 1. April die Gesamtverantwortung für sämtliche Marketingaktivitäten. Die Marketingexpertin wechselte von der Migros zu 20 Minuten, wo sie seit 2015 in verschiedenen Funktionen tätig war, zuletzt als Brand Manager Frische.

Rispy verfügt über einen Master of Arts in Deutscher Literaturwissenschaft, Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Bern und berichtet in ihrer neuen Funktion direkt an CEO Brechbühl. (pd/cbe)