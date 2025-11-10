Publiziert am 10.11.2025

Joyn Schweiz erreicht mit der Integration auf der Fernsehplattform von Sunrise mehrere hunderttausend neue Nutzer und baut so die Reichweite in der Schweiz aus, teilt ProSiebenSat.1 mit. Joyn-Inhalte erscheinen nun automatisch in den Suchergebnissen und persönlichen Empfehlungen von Sunrise TV.

«Wir bauen mit Joyn das Unterhaltungsangebot weiter aus», wird Christoph Richartz, Chief Consumer Officer von Sunrise, in einer Medienmitteilung zitiert. Andrea Haemmerli, Managing Director Seven.One Entertainment Group Schweiz, ergänzt: «Durch die Partnerschaft mit Sunrise machen wir Joyn für noch mehr Haushalte in der Schweiz ganz einfach zugänglich.»

Joyn bietet Originals wie «The Power», «The Race» und «Jerks» sowie über 60'000 Stunden zusätzliche TV-Inhalte kostenlos an. Mit der Vorinstallation setzt Joyn seine Wachstumsstrategie fort: das kostenlose Streaming-Angebot mit Fokus auf lokale Inhalte, Reality, Fiction, Comedy und Shows einem breiten Publikum zugänglich zu machen. (pd/nil)