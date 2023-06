Promotion Group: Vier Agenturen treten als Gruppe auf

Durch den Verbund der vier Agenturen Promotion-Tools, Wetalkwithyou, Rawcut und Swissper soll die neu geschaffene Promotion Group «ein umfassendes Leistungsportfolio für innovative und interaktionsfördernde Omni-Channel-Marketingprojekte unter einem Dach» bieten, heisst es in einer Mitteilung. Die interdisziplinären Expertinnen und Experten würden für durchgängige On- und Offline-Konzepte sorgen und diese als Partner umsetzen. Promotion-Tools ist an allen Unternehmen beteiligt, wie es auf Anfrage heisst.

Die Leistungen umfassen laut Mitteilung «Create» (Concept, Branding & Design), «Code» (Web Development), «Meet» (Live & Field Marketing) und «Reach» (Digital Marketing). Das Leistungsspektrum sei vielfältig: Ganzheitliche Strategie und deren Umsetzung für den Detailhandel, begleitet von Social-Media-Brand-Ambassadoren und einem passenden Imagefilm seien dabei ebenso im Portfolio wie der Aufbau eines professionellen Onlineshops inklusive Handling der Versandlogistik.

«Die Stärke unserer Gruppe liegt in der Findung und Umsetzung von unkonventionellen Ideen über zahlreiche Disziplinen hinweg sowie massgeschneiderten Lösungen, die Menschen berühren und Marken nachhaltig stärken», lässt sich Marco Eberhard, Verwaltungsrat von Promotion-Tools, in der Mitteilung zitieren.

Ziele der neuen Agenturgruppe Promotion Group seien das Wachstum der einzelnen Agentur-Dienstleistungen sowie der Zugang zu den jeweiligen Kundenportfolios. Dabei sollen Synergien auf jeder Ebene genutzt werden. (pd/cbe)