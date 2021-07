Clear Channel: Vier neue Screens inmitten von Locarno

Vor einem Jahr hat Clear Channel die Ausschreibung für die 250 Werbeflächen im bedeutenden Wirtschafts- und Tourismusort Locarno gewonnen. Jetzt wird dieses Angebot mit vier digitalen Screens inklusive CityMap ergänzt, wie Clear Channel mitteilt.

Die neuen Screens sind rechtzeitig zu den grossen Anlässen in Locarno wie dem Locarno Film Festival und zur touristischen Hochsaison in Betrieb. Zwei stehen direkt an der beliebten Piazza Grande, die weiteren an der stark frequentierten Via della Pace und der Via Naviglio.

Nebst der interaktiven CityMap, welche Orientierung und Information für die Bevölkerung und Besucher bieten, sind ab dem 29. Juli 2021 in Locarno präzise und flexible digitale Out-of-Home Kampagnen buchbar.

Clear Channel bietet total 512 digitale Werbeflächen in der ganzen Schweiz an. Mit Locarno setzt neben Zürich und Luzern, die dritte Stadt die interaktiven CityMaps für Bevölkerungsinformation ein. (pd/lom)