FRZ Flughafenregion Zürich: Vision von «New Zurich»

Publiziert am 15.04.2026

An der 14. Generalversammlung der FRZ Flughafenregion Zürich, einem Verbandspartner von «persönlich», wurden Stefan Ammann (Geschäftsführer Dormakaba Schweiz), Marc Osterwalder (neuer Verwaltungsdirektor Stadt Kloten) und Roman Schmid (Stadtpräsident Opfikon-Glattbrugg) neu in den Vorstand gewählt. André Ingold, Stadtpräsident von Dübendorf, wurde von den 226 anwesenden Stimmberechtigten als Präsident bestätigt. Ebenso genehmigte die Versammlung die Jahresrechnung 2025 sowie alle weiteren Geschäfte.

Einen emotionalen Moment markierte die Verabschiedung der bisherigen Vorstandsmitglieder Edith Zuber, Peter Spörri und Thomas Peter. Letzterer wurde für sein prägendes Engagement seit der Gründung zum Ehrenmitglied ernannt.

Rekordjahr 2025 und hohe Mitgliederzufriedenheit

Die Geschäftsführerin Rahel Kindermann Leuthard präsentierte eine starke Leistungsbilanz für das vergangene Jahr: Das Wirtschaftsnetzwerk veranstaltete 50 Events mit 5600 Teilnehmenden und verzeichnete ein Mitgliederwachstum auf 901 Unternehmen und Institutionen. Der Umsatz stieg auf über 2,8 Millionen Franken. Eine Umfrage bescheinigt dem Netzwerk Rekordwerte: 95 Prozent der Mitglieder sind sehr zufrieden, und für 80 Prozent ist die FRZ das Wirtschaftsnetzwerk erster Wahl. Zu den Höhepunkten zählten der 11. ImmoSummit sowie das 25. Wirtschaftsforum im Circle.

Vision von «New Zurich»

Im Rahmen eines Strategie-Reviews hat die FRZ ihren Fokus geschärft und positioniert sich nun noch expliziter als treibende Kraft der Standortentwicklung. Ein zentraler strategischer Pfeiler ist dabei die Nachhaltigkeit. Mit einem neuen Fachbeirat und einem online verfügbaren «Nachhaltigkeits-Navigator» wird ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Best Practice in der Region gefördert.

Das wichtigste Zukunftsprojekt ist die Entwicklungsstrategie «New Zurich», die seit 2022 mit 14 Gemeinden und externen Experten erarbeitet wurde. «Wir gehören zu den dynamischsten Regionen der Schweiz. Wachstum allein reicht nicht mehr. Entscheidend ist, wie wir die Region nachhaltig weiterentwickeln», so Kindermann Leuthard. Der offizielle Launch des Readers «New Zurich» erfolgt am 10. Juni 2026 am 12. ImmoSummit in Dübendorf. Wie in den Medien bereits verschiedentlich berichtet, soll New Zurich ein wirtschaftliches Gegengewicht zur Stadt Zürich werden. Die Idee orientiert sich an ausländischen Vorbildern.

Förderung von Talenten

Um die Zukunft des Netzwerks zu sichern, investiert die FRZ gezielt in junge Talente. Das Format «FRZ NXTwork» sowie ein Mentoring-Programm mit rund 100 erfahrenen Mentorinnen und Mentoren richten sich an Führungskräfte zwischen 20 und 40 Jahren. Jorin Lecaj wurde zudem als neue FRZ Ambassador begrüsst.

Dynamischster Wirtschaftsraum der Schweiz

Die FRZ Flughafenregion Zürich ist das führende Wirtschaftsnetzwerk im dynamischsten Wirtschaftsraum der Schweiz. Mit 901 Mitgliedern – Unternehmen, Städte und Gemeinden sowie Organisationen – verbindet die FRZ Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die 14 Städte und Gemeinden, die das Kerngebiet und die Trägerschaft bilden, umfassen Bachenbülach, Bassersdorf, Bülach, Dietlikon, Dübendorf, Kloten, Nürensdorf, Oberglatt, Opfikon, Rümlang, Volketswil, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen sowie Winkel. (pd/ma)