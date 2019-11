Dentsu Aegis: Vizeum holt Media-Mandat von BMW

BMW Schweiz hat eine neue Mediaagentur. Zum Abschluss eines umfangreichen Auswahlverfahrens sei die Entscheidung auf die Zürcher Agentur Vizeum Switzerland gefallen, schreibt BMW in einer Mitteilung. Vizeum ist eine Agentur des Dentsu Aegis Network Switzerland. Sie übernimmt das Mandat zum 1. Januar 2020. Darunter fallen die Beratung und Unterstützung aller Marken und Fachabteilungen der BMW Schweiz AG einschliesslich des Bereichs Financial Services bei der Planung und Umsetzung von Marketingaktivitäten und kundenorientierter Medienarbeit in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Über diese Aufgabenbereiche hinaus werde die neue Mediaagentur in Zusammenarbeit mit der für BMW Schweiz tätigen Kreativagentur auch im Bereich des Handelsmarketings eine wichtige Rolle spielen. Ihr Mandat umfasst die Planung und Abwicklung von Massnahmen des Handelsmarketings für die Bereiche BMW, Mini, BMW Motorrad, Aftersales und Financial Services. (pd/eh)