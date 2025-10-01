Yellow: Von der Messe direkt nach Uznach

Publiziert am 01.10.2025

Die Drinktec ist die weltweit grösste Fachmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie und findet alle vier Jahre in München statt. Die Veranstaltung gilt als Weltleitmesse und Premierenplattform für Weltneuheiten der Branche.

Statt auf die übliche Präsentation laufender Produktionsanlagen zu setzen, verwandelte Yellow den Otto-Systems-Stand in ein symbolisches Flughafenterminal. Dort konnten sich internationale Besucher treffen, austauschen und ihre nächsten Ziele planen.

Otto Systems lud zu exklusiven «Flügen» nach Uznach ein, wo private Shuttles interessierte Kunden direkt von der Messe zum TechCenter am Schweizer Hauptsitz brachten. Dort wurde die neue PET-Series unter realen Werksbedingungen präsentiert.

Die internationale Distanz hielt das Publikum nicht ab – die Resonanz übertraf die Erwartungen deutlich. Der Münchner Stand fungierte als Drehscheibe für persönliche Begegnungen, während in der vertrauten Umgebung des TechCenters vertiefte Gespräche über konkrete Projekte entstanden. (pd/cbe)