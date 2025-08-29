Bright: Von der Rampe ins Rampenlicht

Publiziert am 29.08.2025

Die Live-Kommunikationsagentur Bright war verantwortlich für die Konzeption, Kreation, Planung und Umsetzung des 100-jährigen Jubiläums der Louis Ditzler AG. Nach zwei Jahren Vorbereitungen inszenierte Bright am Samstag, 23. August 2025, ein Event-Erlebnis, das Gäste, Partner und Medienvertreter «begeisterte», wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Jubiläum stand unter dem Motto «Chez Ditzler – 100 Jahre Tradition und Innovation». Der erste Teil begann dort, wo bei Ditzler alles seinen Ursprung hat – bei der Frischwarenanlieferung, dem ersten Schritt der Produktverarbeitung. Im zweiten Teil spazierten die Gäste beim Ursprung der Firmengeschichte vorbei, dem authentisch inszenierten Basler Marktplatz von 1925 bevor sie für den dritten Teil in den eigens dafür erstellten temporären Eventbau eintraten.

Anstelle eines neutralen, in sich abgeschlossenen Dinnerzelt inszenierte Bright das Jubiläum direkt am Herzstück des Firmensitzes. Der temporäre Bau dockte an das markante Kühllagerhaus mit seinen Lastwagen-Rampen an und integrierte diese bewusst in die Szenografie und Dramaturgie.

Bright entwickelte ein dramaturgisches Gesamtkonzept, das die 100-jährige Geschichte von Louis Ditzler auf mehreren Ebenen zum Leben erweckte – mit vier Spannungsbögen, die sich im Verlauf des Abends entfalteten und im grossen Finale auflösten.

Zu den Highlights des Abends zählten: ein Gourmetmenü von Spitzenkoch Antonio Colaianni, das Schweizer Genusskultur auf höchstem Niveau interpretierte und Produkte der Louis Ditzler in die Kreation einbund, ein interaktives Quiz, das die Gäste spielerisch durch die Firmenhistorie führte, sowie eine Showproduktion, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Louis Ditzler AG in einer mehrstufigen Inszenierung miteinander verband.

Musikalische Live-Acts, tänzerische Darbietungen und prominente Gastauftritte – unter anderem Bastian Baker oder Marc Sway – setzten zusätzliche Glanzpunkte. Durch den Abend führte Christa Rigozzi zusammen mit dem Gastgeber und CEO Oliver Ditzler. (pd/cbe)