Martin et Karczinski: Von Digitalisierung und Sinnhaftigkeit

Am letzten Freitag fand die zweiten Veranstaltung der Event-Reihe «be.yondtalks» von Martin et Karczinski in Zürich statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei diskutierten rund 60 Marketingentscheider über die Zukunft der Markenführung. Zu den Gästen im «Schwarzen Café Löwenbräu» zählten unter anderem Vertreter von Energie 360°, Geistlich Pharma, Hirslanden, Rieter, St.Galler Kantonalbank, Red Bull, Rivella und Sonova.





Die Einführung in die Thematik übernahm Peter Wippermann, renommierter Trendforscher, Berater, Autor und Professor für Kommunikationsdesign an der Folkwang Universität der Künste in Essen.

Corinna Koslowski von Martin et Karczinski schloss mit dem Fazit:

Digitalisiere nur, was Du digitalisiert haben möchtest. Digitalisiere so, wie Du selbst digitalisiert werden möchtest. Digitalisiere, um dem Menschen zu dienen.

«Be.yondtalks» findet das nächste Mal am 2. April 2020 statt. (pd/lol)