Bühler&Bühler: Vorteile von Swisscom werden greifbar

Als grösste ICT-Dienstleisterin der Schweiz bietet Swisscom für Unternehmen weit mehr als einen Internetzugang. Aufgabe von Bühler&Bühler war es, die Breite des Angebotes auf den Punkt zu bringen und Leads zu gewinnen, wie die Agentur mitteilt.

Für das personalisierte Mailing entwickelte die Agentur ein Konzept, das den Nutzen über einen handfesten Vorteil erzählt: Der in eine Klappkarte integrierte und auf 70 Minuten eingestellte Timer zeigt, wieviel Zeit ein KMU in der Schweiz im Schnitt täglich für Internet- und IT-Anliegen aufwendet. 70 Minuten, die besser ins Kerngeschäft investiert wären. «Nutzen Sie Ihre Zeit für das, was wirklich zählt», empfiehlt Swisscom ihrer Kundschaft.

«Das Mailing geht bereits in der Form konsequent auf das Bedürfnis der Empfängerinnen und Empfänger ein: Statt deren kostbare Zeit für Erklärungen in Anspruch zu nehmen, machen wir konkrete Vorteile umgehend erfahrbar», so Doris Bühler, Creative Director bei Bühler&Bühler. «Vollendet wird die Story mit dem Aufruf, den Timer einfach auf Null zu stellen. Denn diese Zeit schenkt Swisscom ihrer Geschäftskundschaft dank cleveren Lösungen und Services.»

Verantwortlich bei Swisscom: Alessandra Heiniger (Interaction Marketing Manager), Alexander Möckli (Head of Campaigning); verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler (Creative Director), Osman Bayindir (Consultant), Rebecca Knobel (Text & New Media Producer), Lea Fontana (Designer). (pd/cbe)