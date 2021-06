Printwerbung ist wichtig. Dank der psychologischen Forschung und den Neurowissenschaften verstehen wir heute sehr gut, wie Menschen wahrnehmen, wie ihre Emotionen entstehen, wie sie Entscheidungen treffen und welche Rolle Printmedien dabei spielen. Doch wer die psychologischen Vorteile von Print und die technischen Möglichkeiten effektiv nutzen will, braucht dafür fundiertes Wissen und Orientierung. Print ist durch seinen beständigen Charakter und seine aussergewöhnlichen, multisensorischen Qualitäten optimal «gehirngerecht», wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Herbst-Event in Zürich wartet auf mit einerseits fundierten Fakten zur Werbewirkung zu Print und andererseits mit inspirierenden Beispielen unter dem Motto «Touch it and Feel it» (Kreativ-Samples und Best-Case-Stories). Alles, was Sie brauchen für eine erfolgreiche Printkommunikation «mit Mehrwert».

Bei der Brancheninitiative «Power of Print» erfahren Sie am Event am 27. Oktober 2021, was die erfolgreichen Kriterien für starke Marken sind. Erfahrenen Referenten aus den Bereichen Marketing, Werbung, Printkommunikation und Produktion vermitteln Ihnen aktuelle Erkenntnisse der Werbewirkungsforschung und inspirieren mit erfolgreicher Praxis.

Neben den Fachvorträgen erwarten Sie:

Persönliche Expertengespräche über Print im Media-Mix, Dialogmarketing, Corporate Communication, Packaging, Printproduktion, multisensorische Printveredelung

Networking und Erfahrungsaustausch unter Kollegen und Experten

Know-how-Transfer in Kombination mit praktischen Beispielen

Gratismuster diverser Veredelungstechniken und innovativer Printmedien

Networking-Apéro mit diversen Köstlichkeiten für jeden Geschmack

Diese Brancheninitiative und der Auftakt in Form des Power-Events wurde durch den Verband der Schweizer Druckindustrie (VSD), f:mp., Publisher und Sonderegger AG initiiert. In den nächsten Jahren soll es weitere Aktionen/Events geben. Namhafte Sponsoren und Partner sind mit im Boot dabei.

Teilnehmer registrieren sich für den Event am 27. Oktober unter powerofprint.ch. (pd/cbe)