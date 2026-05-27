Ricola: «Wassertrinken ist ein Stück Schweizer Identität»

Sandra Payer-Schmid, am Mittwoch hat Ricola die Drink Cubes, womit man Wasser aromatisieren kann, mit einem grossen Event am Zürcher Hauptbahnhof lanciert. Wie ist es gegangen?

Bei den hohen Temperaturen war unser Kräuterbrunnen am HB in Zürich ein echter Publikumsmagnet. Die Leute haben unseren hängenden Kräutergarten regelrecht überrannt und unsere Drink Cubes probiert. Die Reaktionen sowohl auf die Installation als auch auf das Produkt waren durchwegs positiv. Viele haben gesagt, dass sie eigentlich schon lange auf ein Erfrischungsgetränk von Ricola warten. Das bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Ricola bedient sich gerne der Bildwelt der Alpen. Der Zürcher Hauptbahnhof ist weit von diesem Image entfernt. Wäre ein Event in den Bergen nicht passender gewesen?

Die Alpen und Kräuter gehören zu unserer DNA, das stimmt. Gerade deshalb wollten wir mit dem Launch ein Stück dieser Welt in den Alltag bringen. Der Zürcher Hauptbahnhof ist ein Ort, an dem täglich fast eine halbe Million Menschen unterwegs sind – und genau dort wollten wir sie überraschen und ihnen eine kleine, frische Auszeit bieten. So wird die idyllische Schweizer Alpenwelt für einen Moment mitten in der Stadt erlebbar.

Im Zentrum des Launchs stand eine zehn Meter hohe Installation in Form eines Brunnens. Wie kam die Idee?

Ricola Drink Cubes beinhalten echte Schweizer Alpenkräuter gepresst in einen Drink-Würfel, den Ricola Drink Cube, welcher dem Hahnenwasser einen feinen Geschmack verleiht. Ohne Zucker und mit Vitaminen versetzt. Die zehn Meter hohe Alpeninsel-Installation sollte diese Produktidee verbildlichen. Eine Art «Alpeninsel» mit frischen Schweizer Kräutern und Hahnenwasser vom Brunnen – die perfekte Kombination und damit ideales Geschmacks-Upgrade für dein Wasser. Und noch ein Insight hat uns bei dieser Inszenierung geleitet.

Welches?

Wassertrinken ist für uns in der Schweiz ein Stück Identität. Wenn wir im Ausland sind, haben viele von uns Bedenken, das dortige Leitungswasser zu trinken. Gleichzeitig ist Social Media voll mit Beiträgen von Tourist:innen, die staunend und begeistert zugleich aus unseren Brunnen trinken. Das gab uns ein gutes Gefühl, dass eine künstlerische Brunneninszenierung zu Ricola und den Ricola Drink Cubes passt.

Ricolas Kerngeschäft liegt bei den Bonbons. Kann man die Drink Cubes auch lutschen?

Fürs Lutschen bleiben wir bei unseren klassischen Bonbons – dafür sind sie gemacht. Ich habe es natürlich ausprobiert: Es erinnert ein wenig an Brausebonbons. Aber ihr volles Aroma entfalten die Cubes definitiv im Wasser – so würden wir sie auch empfehlen.

Mit dem neuen Produkt positioniert sich Ricola nun im Getränkesegment. Was möchten Sie als Marke damit erreichen?

Ricola ist seit bald 100 Jahren bekannt als wirkungs- und geschmackvolles Bonbon. Mit unserer starken Marke wollen wir vermehrt ganzjährig ein starker Partner für unsere Konsumenten sein, nicht nur die erste Wahl in den Wintermonaten. Gerade im Sommer bieten wir mit den Drink Cubes eine erfrischende, zuckerfreie Alternative und machen das Wassertrinken selbst zur Marke.

«Die Swissness ist aufgrund der Zutaten-Herkunft, der Schweizer Rezeptur und der Ricola-Markenidentität vollumfänglich gegeben»

Welche Zielgruppe wollen Sie mit den Drink Cubes ansprechen?

Eigentlich alle, die Wasser trinken und sich dabei etwas mehr Geschmack wünschen – ohne Zucker. Viele wissen, wie wichtig es ist, ausreichend zu trinken, aber es fällt nicht immer leicht. Unsere Drink Cubes machen Wasser abwechslungsreicher – etwa mit Sorten wie Himbeere‑Melisse, Granatapfel‑Minze, Zitrone‑Minze oder Verbene‑Zitrus.

Die Cubes werden von der österreichischen Firma Waterdrop produziert. Verzichtet die Marke damit nicht auf einen Teil ihrer Swissness?

Unsere Identität bleibt unverändert: Die Ricola Drink Cubes werden, wie alle unsere Ricola Produkte, mit echten Schweizer Alpenkräutern hergestellt. Die Swissness ist aufgrund der Zutaten-Herkunft, der Schweizer Rezeptur und der Ricola-Markenidentität vollumfänglich gegeben. Mit Waterdrop haben wir einen vertrauensvollen, professionellen Partner gefunden, der diese qualitativ-hochwertigen Trinkwürfel herstellen kann und damit Ricola auch als Getränk in aller Munde sein kann.

Die Drink Cubes wurden bereits letzten Sommer in Österreich und in Frankreich lanciert. Warum haben Sie zuerst auf diese Länder gesetzt?

Wir haben uns bewusst für einen gestaffelten Launch entschieden. Die beiden Märkte haben uns die Möglichkeit gegeben, wertvolle Erfahrungen zu sammeln. So konnten wir die Lancierung in der Schweiz gezielt vorbereiten. Gemeinsam mit dem Schweizer Detailhandel wollen wir nun für einen aufmerksamkeitsstarken und wirkungsvollen Markteintritt sorgen.

«Zudem werden wir im Monat Juni einen Ricola Pop-up Store in der Zürcher Europaallee haben»

Wie kommen die Cubes dort an?

Wir sind zufrieden. Der Start im Herbst war bewusst gewählt, auch wenn das nicht die klassische Hochsaison für Hydration-Produkte ist. Umso mehr freuen wir uns über die positive Entwicklung und sind überzeugt, dass die Drink Cubes ihr Potenzial mit Blick auf die Sommermonate noch stärker entfalten werden.

Welche weiteren Marketingmassnahmen sind für den Schweizer Markt geplant?

Für den für uns sehr wichtigen strategischen Launch in der Schweiz fahren wir eine vollumfängliche 360-Grad-Kampagne auf. Von TV-Support über Plakatkampagne bis hin zu Verkaufsaktivierung an den Verkaufspunkten in nationalen Handelspartnern. Zudem werden wir im Monat Juni einen Ricola Pop-up Store in der Zürcher Europaallee haben. Über die Sommermonate setzen wir zudem auf gezielte digitale Präsenz in relevanten Alltagssituationen rund ums Thema Hydration.