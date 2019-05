Beem sollte am 3. Juni in die Apps von «20 Minuten», «Bluewin» und «Watson» eingebunden werden. Nun hat «Watson» selbst vermeldet, sie würden vorerst auf die Werbe-Funktion verzichten. «Eine befriedigend userfreundliche Integration von Beem in der ‹Watson›-App ist uns trotz grosser Anstrengungen nicht rechtzeitig gelungen», schreibt das Online-Portal. Auch auf der Website von Beem sind derzeit nur noch «Bluewin» und «20 Minuten» aufgelistet.

Neben der Entschuldigung bei der Leserschaft, stellt «Watson» nochmals klar, dass Beem noch nicht benutzt worden sei und auch nie gegen den Willen Werbung angezeigt hätte. Zudem nutze «Watson» voreingestellt weder Standort noch das Mikrofon des Handys. Es bedürfe der Zustimmung des Users.

Die Funktion funktioniert mittels Kästchen auf den entsprechenden Plakaten, die durch hohe Töne ein Signal aufs Handy senden. Am Montag soll die Funktion in den Apps starten. Seit rund einer Woche sorgen sie Kästchen für Aufregung, verschiedene Medien berichteten darüber. (log)