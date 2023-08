Webrepublic steuerte für den Fifa Women’s World Cup 2023 eine umfangreiche Kommunikationsinitiative aus der Schweiz in die ganze Welt – 64 Spiele, 32 Teams, 2 Milliarden Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das sportliche Grossereignis bot nebst bester Unterhaltung auch ein modernes und reichweitenstarkes Werbeumfeld für Unternehmen, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Die Vermarktung verantwortete RAWR, das auf Sponsoring und Sportmarketing spezialisierte Team von Webrepublic. Für die 21 Sponsoren liefen während des Turniers insgesamt 25 globale Kampagnen mit rund 3000 Beiträgen, die insgesamt über 350 Millionen Impressions und 170 Millionen Video Views erzielten.

Zu den Massnahmen gehören Initiativen auf Social Media, automatisierte E-Mail-Marketing-Kampagnen, Promotionen für die Streaming-Plattform Fifa+ sowie Ticketing-Kampagnen. Das dezentrale Set-up mit Teams vor Ort in Sydney, und an anderen Standorten sowie die enge Zusammenarbeit mit Sponsoren und der Fifa, ermöglichten eine massgeschneiderte Kommunikation über verschiedene Zeitzonen hinweg, so Webrepublic.

«Ich bin unglaublich stolz, dass wir mit dieser Weltmeisterschaft und dem World Cup der Männer letzten Winter innert weniger Monate gleich zwei globale Sportevents begleitet haben. Unser Erfolgsrezept besteht darin, dass wir Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des Digitalmarketings unter einem Dach versammeln: Kreative, Mediaspezialistinnen, Engineers. Damit decken wir für unsere Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung alles ab und können auch komplexe Grossprojekte stemmen», wird Tom Hanan, CEO von Webrepublic, zitiert.

Lea Nobs, Paid Strategy und Social Media Lead, hat den Grossevent für Webrepublic vor Ort in Sydney begleitet: «Diese Weltmeisterschaft hat Rekorde gebrochen und gezeigt, wie stark Fankultur den Spitzensport prägt. Die Zuschauer:innen haben an den Bildschirmen mitgefiebert, die Stadien waren voll und die Stimmung war einfach magisch. Genau das macht diese Grossereignisse für Unternehmen zu einem sehr attraktiven Werbeumfeld. Wo sonst hat man die Möglichkeit, Menschen in einer so emotionsgeladenen Atmosphäre anzusprechen?»

Kampagnen-Highlights rund um den Women’s World Cup

Um das ambitionierte Ziel von 1,5 Millionen verkauften Tickets für den Fifa Women’s World Cup 2023 zu erreichen, unterstützte Webrepublic während mehr als einem Jahr bei der Konzeption und Ausführung global ausgesteuerter Marketing-Kampagnen. Für den Push des Ticketverkaufs wurde ein Multi-Channel-Ansatz mit sieben verschiedenen Kanälen genutzt: von Social Media und Google Ads bis zu Fifa-eigenen Newslettern und der Streamingplattform Fifa+. Die angestrebten Verkaufszahlen wurden gemäss offizieller Kommunikation bereits fünf Tage nach dem Anpfiff des Turniers erreicht.

Finanzdienstleister Visa machte es sich zur Mission, mit dem Player of the Match Award, ein etabliertes Sponsoring-Recht neu zu erfinden. Dafür entwickelte Webrepublic einen Mixed-Content-Ansatz für TikTok, Instagram und Threads, der auf Relevanz und den natürlichen Fit auf verschiedenen Plattformen optimiert war. Die Kampagne erreichte neben 43 Millionen Impressions auch die meisten Engagements des Turniers, nämlich über 1 Million. Darüber hinaus blieb der Content mit exklusiven Behind-The-Scenes-Eindrücken und persönlichen Geschichten der Spielerinnen sehr abwechslungsreich.

Mit einer ganz neuen Content-Serie etablierte sich Budweiser als wichtiger Partner der Fifa Women’s-Football-Turniere. Budweiser Spotlight of the Day ist eine digitale Bühne, auf der der wichtigste Moment des Tages nochmals zelebriert wird: ein traumhaftes Tor, ein unwiderstehlicher Trick oder eine faire Geste zwischen Gegenspielerinnen. Webrepublic entwickelte die Idee, das Kreativkonzept sowie die Kampagnen- und Content-Strategie und übernahm die Produktion. Über das Turnier hinweg wurden 50 statische und bewegte Assets near-live produziert und auf Fifa- und Budweiser-Kanälen ausgespielt. (pd/wid)