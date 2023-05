Die Digitalmarketing-Agentur arbeite künftig eng mit den verschiedenen Geschäftseinheiten der TX Group zusammen, heisst es in einer Medienmitteilung. Durch individuelle Beratung könne eine nahtlose Integration von Google Analytics 4 360 in die bestehende digitale Infrastruktur des Medien- und Technologieunternehmens gewährleistet werden.

Die Zürcher Agentur biete der TX Group laufenden Support, um Datenanalysen in konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der User Experience und zur gezielten Ausrichtung von Marketingmassnahmen umzusetzen, heisst es weiter. Besonderes Augenmerk liege auf der Datensicherheit und User-Privacy.



«Position im Medienmarkt stärken»

«Mit unserer Erfahrung im Umgang mit Analytics-Tools helfen wir der TX Group dabei, durch den Einsatz von modernster Technologie ihren Return on Marketing Investment zu verbessern und so ihre Position als wichtiger Akteur im Schweizer Medienmarkt weiter zu stärken», wird Urs Angst, Head of Marketing Technology Webrepublic, in einer Medienmitteilung zitiert. Angst leitet das Projekt mit der TX Group.

Entscheidend dafür sei der Einsatz von Google Analytics 4 360, das im Sommer 2024 die aktuelle Version von Universal Analytics 360 ablöst und erweiterte Tracking- und Datenintegrationsfunktionen bietet. «Die Abschaltung des aktuellen Tools und die Veränderung des Datenschutzgesetzes im September dürften viele Unternehmen vor Herausforderungen stellen», sagt Dorian Kind, Director Data & Technologies bei Webrepublic.

«Den Wert der Daten auschöpfen»



«Die Migration zu einem neuen Setup ist ein sehr komplexes Projekt. Deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig darauf vorzubereiten. Wir helfen unseren Kunden, diese Herausforderung zu navigieren, um den Wert ihrer First-Party-Daten voll auszuschöpfen und machen sie fit für eine datenschutzfreundliche Zukunft.» (pd/nil)