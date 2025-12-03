20 Minuten: Webseite im «Guetzli-Modus»

Publiziert am 03.12.2025

Durch das neue Design ist die Seite auf Desktop-Geräten neu zentriert statt linksbündig ausgerichtet, heisst es in einer Mitteilung. Dies ermöglicht es Werbekunden, den gesamten Raum hinter dem redaktionellen Teil zu bespielen.

Das neue Werbeformat ist Teil der technischen und gestalterischen Überarbeitung von 20 Minuten, die im Oktober 2025 live ging. Im Oktober hatte die Plattform Nau.ch ein ähnliches Format – das «Full-Page-Takeover» – eingeführt (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)