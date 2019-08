In sechs Folgen zeigt Zermatt Tourismus auf, wie Helmut sein Schaf auf die Wahl der Miss Zermatt vorbereitet. Mit der Webserie möchte die Organisation auf witzige Art auf das Schäferfest aufmerksam machen, das am 8. September 2019 in Zermatt stattfindet. Am Fest werde auch die Miss Zermatt – das schönste Schwarznasenschaf der Destination – gewählt, wie es in einer Mitteilung heisst.







Für die Aufnahmen konnte Zermatt Tourismus die Schweizer Komikerin und Moderatorin Stéphanie Berger gewinnen. Sie nimmt die Rolle der Expertin ein, die dem Schäfer Helmut Tipps gibt.

Die sechs Folgen würden vom 2. August bis zum 6. September jeweils am Freitag um 9 Uhr auf den Social-Media-Kanälen von Zermatt-Matterhorn erscheinen. Die Videos sind auf Schweizerdeutsch mit englischen Untertiteln. (pd/log)