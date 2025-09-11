Publiziert am 11.09.2025

Energy führt ein Tool ein, das den direkten Zusammenhang zwischen Radiospot und Website-Besuch misst. Ein Website-Tag erfasst den Traffic auf Kundenwebseiten binnen fünf Minuten nach Spotausstrahlung und vergleicht ihn mit dem durchschnittlichen Webseitenaufkommen.

Das neue Produkt ermöglicht A/B-Tests verschiedener Spot-Varianten und den Vergleich von Kampagnen über mehrere Energy-Stationen. Werbekunden erhalten so laut einer Mitteilung erstmals Daten zur unmittelbaren Wirkung ihrer Radiospots auf den Website-Traffic.

«Zum ersten Mal ist Radio nicht nur emotional, sondern auch klar messbar», wird Kevin Gander, CEO der Energy-Gruppe, zitiert. Das Tool mache die direkte Werbewirkung auf Website-Besuche gezielt steuerbar.

Tests mit ersten Kunden zeigten laut eigenen Angaben eine Steigerung des Website-Traffics um bis zu 23 Prozent nach Spotausstrahlung. Energy will klassische Radiowerbung damit um digitale Transparenz erweitern und datenbasierte Kampagnensteuerung ermöglichen. (pd/cbe)