Ramseier Suisse: Wechsel in der Geschäftsleitung

Der 35-jährige Marco Clavadetscher wird per Januar 2020 neu in der Funktion als Leiter Marketing und Verkauf in der Geschäftsleitung von Ramseier Suisse Einsitz nehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der bisherige Leiter Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung, Jürg Emmenegger, wird das Unternehmen per Januar 2020 verlassen und eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens antreten.

Marco Clavadetscher verfügt über langjährige Erfahrung im Getränkemarkt. Er ist 2009 als Key Account-Manager bei Ramseier eingetreten und verantwortet als Leiter Verkauf Detailhandel und Industrie aktuell seinen Fachbereich. Clavadetscher hat den Master-Studiengang in Betriebswirtschaft an der Universität Bern abgeschlossen. Er lebt mit seiner Partnerin in Stansstad (NW).

Jürg Emmenegger, der bisherige Leiter Marketing und Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung von Ramseier Suisse hat sich entschieden nach 12-jähriger Tätigkeit eine neue Herausforderung ausserhalb des Unternehmens anzutreten. Er wird das Unternehmen per Ende Januar 2020 verlassen. (pd/lol)