Wemf: Wechsel in der Geschäftsleitung

Marc Sele arbeitet seit 2015 Teil bei der Wemf. Vor zwei Jahren übernahm er die Funktion als Leiter des neu geschaffenen Geschäftsbereichs «Data & Tools». Gleichzeitig wurde er auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Wemf.

Ab dem 1. Mai 2023 wird Sele als Teil der dreiköpfigen Geschäftsleitung, zusammen mit Jella Hoffmann (CEO) und Marco Bernasconi (Deputy CEO), die strategische Weiterentwicklung der WEMF mitgestalten. Der an der Universität Zürich promovierte Medienforscher hat in verschiedenen Funktionen wegweisende Projekte der WEMF durchgeführt, beispielsweise den Aufbau der MedienDB und die Entwicklung von Agency.OS (Management-Tool für Allmedia-Kampagnen). Er wird auch weiterhin den Betrieb und die Weiterentwicklung der WEMF-Statistiken, -Datenbanken und -Tools verantworten sowie Entwicklungsprojekte im Bereich Technical New Business umsetzen.



«Herausforderungen reizen mich sehr»

Über seine neu Funktion sagt Marc Sele gemäss Mitteilung: «Ich freue mich wahnsinnig darauf, gemeinsam mit Jella und Marco neue Ideen zu entwickeln und Strategien zu erarbeiten, die den Erfolg der WEMF langfristig sicherstellen und den Nutzen unserer Produkte und Dienstleistungen für den Markt noch weiter erhöhen. Die Erfahrungen und Herausforderungen, die im Rahmen meiner neuen Funktion auf mich zukommen, reizen mich sehr.»

Harald Amschler tritt nach über 30 Jahren bei der Wemf in den Ruhestand. Durch seine ausgewiesene Fachkompetenz in der Medienforschung und sein umfassendes methodologisches Wissen hat er die WEMF massgeblich mitgeprägt. In verschiedenen Funktionen, unter anderem als stellvertretender CEO und als langjähriger Forschungsleiter, zeichnete er für wegweisende Projekte der WEMF verantwortlich.



«Unermüdliches Engagement»

Als wichtiger Meilenstein gilt beispielsweise die Weiterentwicklung des MACH- Forschungssystems. Auch durch seine Tätigkeiten als Präsident der International Association of Joint Industry Committees for Media Research kennt er die Forschungstrends in der angewandten Publikumsforschung aus erster Hand. Durch seine langjährigen nebenamtlichen Lehrtätigkeiten an Universitäten und beruflichen Aus- und Fortbildungseinrichtungen führte er auch viele Nachwuchskräfte in das Gebiet der Medienforschung und -planung ein.

Jella Hoffmann, CEO der WEMF, wünscht Harald Amschler alles Gute für die Zukunft: «Ich danke Harald für sein unermüdliches Engagement und seine ausserordentliche Expertise, mit der er in den letzten Jahrzehnten die Forschungsprodukte sowie die WEMF als Unternehmen vorangebracht hat. Wir werden ihn sehr vermissen – nicht nur als Fachkollege, sondern auch als Persönlichkeit.» (pd/nil)