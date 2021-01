Clear Channel: Wegen Lockdown Mobility Pricing eingeführt

Aufgrund der Erfahrungen aus dem ersten Lockdown, hat sich Clear Channel intensiv mit der Mobilität der Schweizer Bevölkerung und der Auswirkung auf das eigene Inventar auseinandergesetzt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Den erarbeiteten Mobilitätsindex nutzt Clear Channel nun dazu, die Preise dynamisch an das Mobilitätsszenario der nächsten sechs Wochen anzupassen und damit seinen Partnern bei einem Mediaeinsatz während des Lockdowns eine Leistungsgarantie zuzusichern. Wo nötig, werde die Aushangperiode verlängert, das Werbemittel mit erhöhter Frequenz ausgespielt oder die Kampagne mit zusätzlichen Produkten angereichert.

Als Basis für die Leistungsgarantie dient der Google-Mobilitäts-Index mit dem Referenzwert der durchschnittlichen Mobilität im November 2020. Für Kampagnen bis zum 28. Februar werde der neue Googleindexwert wöchentlich mit dem Referenzwert verglichen und der daraus entstandene prozentuale Anteil in Mehrleistung erbracht.

Daneben bietet Clear Channel mit dem Digital Convenience Network eine Plattform, «die während dem Lockdown höchste Reichweiten erzielen wird». Die 195 Screens direkt an Tankstellenshops von Coop Pronto beeinflussen den Kaufentscheid direkt am POS. Seit heute sind die Shops von Coop Pronto wieder bis spät am Abend und auch am Sonntag offen, um Güter des täglichen Bedarfs anzubieten. Das Netzwerk bietet die flexiblen Möglichkeiten von Digital Out of Home: gezielt regional werben, mit zeitlichen Vorgaben, an ausgewählten Wochentagen oder abgestimmt auf das aktuelle Wetter. (pd/lol)