DPD Schweiz/Gölä: Weihnachtsaktion für Pflegebedürftige

«Urchig - Die beschtä Schwiizer Mundart Hits» ist Anfangs Oktober 2018 erschienen und direkt auf Platz 2 der Schweizer Album-Hitparade eingestiegen, wo es sich ganze 30 Wochen lang in den Top-100 behauptet hat (5 davon in den Top-10). Aufgrund der flächendeckenden Distributionskampagne musste Gölä eine sehr grosse Initial-Auflage der Alben produzieren. Nun wäre er jedoch wegen fehlender Lagerkapazität gezwungen, einen Teil der übrig gebliebenen Alben zu entsorgen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Daher hatte der Mundartstar aus dem Berner Oberland die Idee, den alten und isolierten Menschen in dieser schwierigen Zeit damit lieber eine Freude zu schenken und die restlichen, etwa 5000 Alben – mit den besten Wünschen für die Weihnachtstage und das neue Jahr – kostenlos an Alters- und Pflegeheime abzugeben, anstatt sie zu vernichten.

Beim Paketexperten DPD Schweiz stiess diese Idee auf offene Ohren und die Verantwortlichen haben sich sofort bereit erklärt, die Päckchen mit den «Urchig - Die beschtä Schwiizer Mundart Hits»-CD&DVD, noch vor Weihnachten 2020 kostenlos in zahlreichen Alters- und Pflegeheimen in der ganzen Deutschschweiz vorbeizubringen.

«Wir freuen uns sehr mit Gölä zusammen den Menschen eine Freude zu bereiten – wir verbinden Menschen ist für uns nicht nur eine Vision, wir leben es, tagtäglich», lässt sich Marco Kaiser, Head of Marketing bei DPD Schweiz, zitieren. Mit dieser Aktion wollen Gölä und DPD Schweiz vielen tausend Seniorinnen und Senioren in dieser schwierigen Zeit eine Freude bereiten und gemeinsam den von der Covid-19-Pandemie-Massnahmen am stärksten betroffenen Menschen in den Heimen ein Lachen ins Gesicht zaubern.

Gölä war einer der Produzenten vom Album «Urchig - Die beschtä Schwiizer Mundart Hits», gesungen von Jodelchören, zusammen mit Künstlern wie Melanie Oesch, Trauffer, Andrea Berg, Jesse Ritch, Schöre Müller, natürlich Gölä selbst und vielen mehr. Insgesamt waren über 200 Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Schweiz an diesem Erfolgs-Album, inklusive Bonus DVD und ausführlichem Booklet, beteiligt. (pd/lol)