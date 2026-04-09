Publiziert am 09.04.2026

Livesystems erweitert sein Content-Angebot in Zusammenarbeit mit Ringier Medien Schweiz (RMS). Ab sofort werden Inhalte der Schweizer Illustrierten und von L'illustré auf mehr als 13'000 Digital-Screens in der Deutsch- und Westschweiz ausgespielt, wie RMS in einer Mitteilung schreibt.

Die Integration der beiden People-Titel ist Teil einer nationalen Content-Partnerschaft. Die Inhalte erscheinen im öffentlichen Raum. Begleitet wird der Start durch eine mehrstufige Kampagne. Diese umfasst unter anderem kurze Markenfilme, die den Anspruch des «näher dran» bei Promi-News transportieren, wie es weiter heisst.

Bereits zuvor waren Inhalte von Blick und Beobachter auf den Screens präsent (persoenlich.com berichtete). In den kommenden Monaten sollen weitere Titel aus dem Portfolio von Ringier Medien Schweiz folgen, darunter Cash, Bilanz, Handelszeitung und PME. (pd/cbe)