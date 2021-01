Derzeit umfasst das Angebot im Genfer Einkaufszentrum Balexert 15 digitale Werbeflächen, welche an den neuralgischen Standorten des Zentrums platziert sind. Diese «Totems» würden 100 Prozent des Besucherstroms abdecken, schreibt Neo Advertising in einer Mitteilung. Zwei überdimensionale LED-Flächen befinden sind jeweils an den Haupteingängen des Zentrums.

Ab 1. Juli 2021 kommen folgende Werbeflächen dazu:

Eine neue Branding-Zone mit einer Fläche von mehr als 60m2 im Atrium.





21 klassische Plakatflächen ausserhalb des Zentrums, prominent platziert an den Genfer Hauptverkehrsachsen.





54 hinterleuchtete Plakatstellen in den Parkgaragen des Einkaufszentrums, die laut Neo «sehr gut geeignet sind für langfristige Werbekampagnen».

Das Digital Shopping Network von Neo Advertising umfasst schweizweit 68 Einkaufszentren, und erreicht laut eigenen Angaben mit 385 digitalen Werbeflächen wöchentlich über 3.4 Millionen Besucher. (pd/eh)