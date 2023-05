Die Zusammenarbeit zwischen der Kreativagentur Sayhey und dem EHC Biel geht in die Verlängerung. Mit viel Leidenschaft habe das Team von Sayhey in dieser Saison intime Momente des EHC Biel eingefangen und das Publikum hautnah an der Reise des Teams teilhaben lassen. Nun geht die Partnerschaft weiter, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zu den Highlights gehört gemäss Mitteilung unter anderem ein Playoff-Teaser, der das Publikum im Stadion in Stimmung bringen sollte, eine Dokumentation über das Comeback des Goalies Joren van Pottelberghe, eine Weihnachtskampagne, sowie die die Playoff-Dokumentationen, die die Reise des Vize-Schweizermeisters dokumentiert. Die Aufnahmen seien so nah dran wie möglich und zeigen die Spieler und Trainer in Momenten, die normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Nun freue sich Sayhey, die erfolgreiche Zusammenarbeit als Filmpartner fortzuführen. (pd/yk)