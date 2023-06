Die Zuger Kreativagentur Tincan ist seit Juni mit ihren neuen Räumlichkeiten nahe vom Bahnhof Enge auch in Zürich anzutreffen (persoenlich.com berichtete). Am vergangenen Freitag hat die Agentur mit einer Welcome-Party die Eröffnung ihrer zweiten Niederlassung gefeiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der neuen Kreativwerkstatt bietet Tincan gemäss Mitteilung nicht nur kreative Lösungen in den Bereichen strategisches Marketing, Websites, Online-Marketing und Visual Content von der Enge aus an, sondern bringt auch ihr Flatrate-Modell nach Zürich. Damit helfe die Agentur ihren Kundinnen und Kunden, ihr Marketingbudget besser im Griff zu haben sowie effizienter zu produzieren. Dieser Paradigmenwechsel in der Branche ermögliche es Kundinnen und Kunden, ihre Verantwortung für das Marketingbudget an die Agentur zu übergeben und sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

«Mit viel Leidenschaft und gebündelten Kräften stehen wir für crossmediale Missionen, die begeistern», wird Raphael Willi, Co-Founder und Partner bei Tincan, in der Mitteilung zitiert. «Es ist uns wichtig, nah bei unserer Kundschaft zu sein und sie ehrlich sowie transparent zu beraten. Mutige und freche Umsetzungen finden dabei genauso ihren Platz wie klassische Kampagnen – dies zeigen wir nun auch in Zürich und freuen uns auf die weitere Vernetzung in dieser Region.» (pd/yk)