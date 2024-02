Über 20'000 Frauen und Mädchen in der Schweiz sind von einer Genitalbeschneidung – auch bekannt unter dem Kürzel FGM/C (Female Genital Mutilation and Cutting) – betroffen oder bedroht. Neu hat auch der Kanton Zürich eine spezialisierte Anlaufstelle, die sich einerseits an Betroffene und Angehörige richtet, andererseits an Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen.

Am 6. Februar 2024 – dem Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung – wurde die Anlaufstelle mit einem Informationsanlass in Zürich eröffnet. Zu den Referentinnen zählten unter anderem Regierungsrätin Natalie Rickli und Sara Aduse, Botschafterin gegen weibliche Genitalbeschneidung.