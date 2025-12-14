Globus: Weniger Luxus für breitere Kundschaft

Publiziert am 14.12.2025

Die neue Globus-Besitzerin, die thailändische Central Group, hat nach Aussagen der Globus-Chefin Lucia Guagliardi in der SonntagsZeitung dem Warenhaus das benötigte Geld zur Rückzahlung von Darlehen zugesichert. «Wir werden unsere Verpflichtungen gegenüber der Migros und der Basler Kantonalbank vollumfänglich erfüllen können», so Guagliardi. Wie die Central Group dazu stehe, sei offen, schreibt die SonntagsZeitung. Das Warenhaus müsse nächstes Jahr 300 Millionen Franken an Gläubiger zurückzahlen.

Ausserdem müsse Globus weiter die Kosten reduzieren und mehr Umsatz generieren. Dazu will die Warenhauskette ein grösseres Publikum ansprechen. «Wir waren jahrelang zu elitär, das wollen wir jetzt korrigieren», stellt Guagliardi fest. Globus sei ein zugängliches Warenhaus und wolle «von erschwinglich bis zu Premium alles anbieten».

Konzeptänderung am Bellevue

Die vor wenigen Wochen in Basel wiedereröffnete Filiale sei «bereits stark nach dem neuen Konzept gebaut worden». Hingegen soll der Flagship-Store in Zürich, der bewusst auf Luxus im Erdgeschoss ausgelegt sei, so bleiben. «Das passt in die Stadt», so Guagliardi.

Was sich in Zürich verändern soll, ist die Filiale am Bellevue. Diese war vor einem Jahr mit einem neuen Gastrokonzept eröffnet worden, das bei der Kundschaft nicht gut ankommt. Neue Gastronomen sollen «das breitere Publikum ansprechen», hofft die Globus-Chefin. Ausserdem werde die freie Platzwahl wieder eingeführt. (spo/sda)