Publiziert am 20.08.2025

Im Jahr 2025 bleibt Twint unangefochtener Spitzenreiter in Sachen Dynamik mit dem höchsten Wert von 73.72. Das geht aus dem Havas Brand Predictor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Gleichzeitig verzeichnet die Marke den grössten Rückgang des Jahres (–17.34), was auf einen möglichen Sättigungspunkt hindeutet, heisst es in einer Mitteilung. Dennoch bleibt Twint dank seiner Alltagsrelevanz und starken Präsenz klar an der Spitze.

Eine der deutlichsten Entwicklungen: ein Wandel von Nachhaltigkeit hin zu Swissness. Marken wie Ricola (+18.05), Kambly (+17.02), V-ZUG (+24.51) und Schweizer Fleisch (+20.91) verzeichnen starke Zuwächse – getragen von lokaler Identität, Vertrauen und emotionaler Relevanz.

Gleichzeitig verlieren Händler und digital ausgerichtete Marken wie Galaxus, Lidl und M-Budget an Dynamik – möglicherweise Ausdruck einer zunehmenden Konsumentenpräferenz für Marken, die nahbar, verwurzelt und kulturell relevant sind. Kurz: Im Jahr 2025 treibt Swissness das Markenmomentum – und Marken mit starker nationaler Verankerung übernehmen die Führung.

Vertrauen unter Druck

Im Jahr 2025 sind die Vertrauenswerte aller Marken deutlich zurückgegangen – teils bedingt durch die Umstellung von einer 4- auf eine 7-Punkte-Skala. Diese Änderung ermöglichte differenziertere Antworten, führte aber auch insgesamt zu tieferen Werten.

Trotz des Rückgangs bleiben Marken wie Twint, Victorinox und Zweifel an der Spitze der Vertrauensskala – was zeigt, dass Markenvertrautheit und Konsistenz auch in einem kritischeren Bewertungsumfeld Gewicht haben.

Auffällig ist zudem, dass traditionsreiche Schweizer Marken wie Ricola, Le Gruyère und Schweizer Fleisch ihre Positionen unter den Top 20 behaupten. Das deutet darauf hin, dass lokale Identität und kulturelles Vertrauen auch in Zeiten steigender Erwartungen stark nachhallen.

Die Studie der Werbeagentur Havas wurde in Zusammenarbeit mit YouGov durchgeführt. Daran nahmen über 6200 Personen teil, gegenüber 4500 im Vorjahr. Mehr als 400 Marken wurden bewertet. (pd/spo)