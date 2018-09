Mjm.cc: Wenn andere schon genug Müll machen

Mit «Natürlig Mura» setzte die Basler Kreativagentur Mjm.cc ein ökologisch und gesellschaftlich wegweisendes Messeprojekt um: Auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern entstand in der liechtensteinischen Industrie-, Handels- und Gewerbeausstellung Lihga eine Sonderausstellung der Gastgemeinde Mauren, ohne dass Messebauabfälle anfielen. Aufgebaut wurde die Ausstellung in Freiwilligenarbeit von den Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit Brennholz gebaut



Vom Weltmarktführer Kaiser über das Casino Schaanwald bis zum Einmannbetrieb – dank der unaufgeregten und dennoch eindrücklichen Szenografie aus naturbelassenem Holz liessen sich Aussteller unterschiedlichster Grössen und Spezialisierungen nahezu gleichberechtigt in einer spektakulären Kulisse unterbringen.

Dem «Zero Waste»-Prinzip folgend, wurde das als Basismaterial verwendete Brennholz von Einwohnern Mauren-Schaanwalds in Freiwilligenarbeit aufgeschichtet. Die von der Gemeinde konstruierte Holzlandschaft schuf eine geschwungene, naturbelassene Szenerie, in deren Ebenen und Nischen insgesamt 31 Aussteller ihre Portfolios präsentieren konnten.

Auch die Gemeinde selbst errichtete sich ihren hölzernen Messestand. Die Möglichkeit, neben dem regionalen Schaffen auch die heimische Kultur präsentieren zu können, stärkte das Gemeinschaftsgefühl zusätzlich und sorgte für beste Stimmung unter Einwohnern und Unternehmern.

Ein Dorf zeigt Stärke

Initiiert wurde das Projekt von der Wirtschaftskommission der sich an der Grenze zu Österreich befindlichen Gemeinde. Ziel war es, die heimische Wirtschaft direkt an der Eurozonengrenze zu stärken. Der gemeinsame und einheitliche Auftritt der Unternehmer sollen dazu beitragen, dass heimische Dienstleistungen zurück in den Fokus der Wahrnehmung rücken.

Das für die Ausstellung verwendete Holz war hierbei der ideale Symbolträger für dieses heimische Schaffen: in Mauren ist der gesamte Holzkreislauf von der Forstwirtschaft über die Sägerei bis hin zur Schreinerei und Zimmerei verortet.

Verantwortlich bei der Wirtschaftskommission: Freddy Kaiser (Vorsitz), Michael Biedermann (Moderation), Elisabeth Huppmann, Andrea Matt, Geraldine Siller-Gasser, Dominik Amman, Alexander Batliner, Thomas Dürr, Dietmar Marxer, Manfred Oehri, Marcel Öhri; verantwortlich bei Mjm.cc AG: Martin J. Matt (Art Director), Martin J. Matt, Kurt Schuwey, Christoph Marti (Konzeption), Silvio Miozzari, Florence Noelpp (Eventmanagement), Rony Huber, Philipp Eimer (Lichtdesign), Philipp Schafhauser, Peter Jäger (Holzbau); Eventtechnik: Flashlight, Andy Klein (Projektleiter); Ausstattung: Partyrent. (pd/cbe)