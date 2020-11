«Sei bereit für deinen Moment!» – so lautet das Motto der anlaufenden Influencer-Marketing-Kampagne für «SwissHerbs Grether's Pastilles» des Basler Unternehmens Doetsch Grether. Im Zusammenspiel mit der Influencer-Marketing-Agentur Yxterix sind drei Videoclips und Visuals entstanden, welche die neuen, veganen Pastillen-Sorten «Clear Voice» und «Energy Boost» promoten. Ziel der Kampagne ist es, über die mediale Reichweite der drei Influencer Dodo, Patric Haziri und Gabirano den Bekanntheitsgrad der neuen Produkte zu steigern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei Videos sollen primär eine junge Schweizer Zielgruppe im Alter zwischen 18 und 35 Jahren ansprechen, schreibt die Agentur. Lifestyle, Hipster, Outdoor, Vegan, Style und Fashion seien ein paar der Schlagworte, die diese Zielgruppe genauer definieren würden und somit den Ton beim Casting und der Produktion vorgegeben hätten. Die Grundidee hinter den Videos sind all jene unerwarteten Situationen des Alltags, auf die man nur selten vorbereitet ist.

Jedes Video zeigt den jeweiligen Influencer in eben solch einem Augenblick: Mal beim peinlichen Energietief im Meeting, mal beim gescheiterten Flirt oder gar bei einer verpatzten Musikeinlage, weil die Stimme wegbleibt. Um solche Fauxpas in Zukunft zu umgehen, bekommen die Influencer in ihren Rollen die passenden «SwissHerbs Grether's Pastilles» überreicht. Die Botschaft «Sei bereit für deinen Moment!»



Key-Elemente der Marketing-Kampagne sind die drei Schweizer Influencer und deren Fan-Bases. Patric Haziri steht als ehemaliger Bachelor vor allem bei den Damen im Alter von 24 bis 35 Jahren hoch im Kurs. Dominik Jud – besser bekannt als Dodo – ist Sänger und Produzent, der bereits seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Musikern der Schweiz zählt. Auch seine rund 28'000 Social-Media-Fans sind dafür Beweis, heisst es in der Mitteilung. Mit über 151'000 Followern im Alter von 18 bis 25 Jahren trage ausserdem der Schweizer Comedian Gabirano ausschlaggebend zum Erfolg der Influencer-Marketing-Kampagne bei.

Als Verbreitungskanäle fungieren die Instagram- und Facebook-Profile der drei Influencer.

Verantwortliche bei SwissHerbs Grether's Pastilles: Aglaé Voetmann; verantwortliche bei Yxterix: Daniel Koss, Céline Högger, Marc Eichin, Malin Müller. (pd/cbe)