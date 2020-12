«Gibt es noch kreative Buswerbung, die unterhaltet und dazu die Stimmung in dieser schwierigen Zeit etwas auflockert? Wird schwierig oder nicht?» Dies schreibt die junge Kreativagentur IFF Kommunikation & Gestaltung in einer Mitteilung.

Für den Kunden RCS IT Services in Schaffhausen kreierte IFF eine Buswerbung, die die alltägliche Komplexität rund um die Themen «IT», «locker» und «unterhaltend» kommunizieren soll. Das Resultat prangt nun am Heckfenster eines Linienbusses:

Beklebt wurde das Heckfenster durch Rigling Beschriftung. (pd/cbe)