Working Bicycle: Wenn das Velo steht, wird die Werbung gesehen

Das Forschungsinstitut Intervista hat im Auftrag von Working Bicycle eine Reichweitenstudie zu ihrer Werbekampagne ausgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Es wurden potenzielle Kontakte mit Werbeboxen von einer Working-Bicycle-Kampagne in 30 Städten, inklusive Zürich, Genf und Lausanne, gemessen und sowohl die Brutto- wie auch die Netto-Reichweite analysiert. Ein potenzieller Werbekontakt wurde dann gezählt, wenn sich eine Person in maximal zehn Metern Distanz zu einer Werbebox befand. Zudem wurden gemäss Branchenstandards Kontakte für unbeleuchtete Werbemittel nur zwischen 6 und 20 Uhr berücksichtigt. Die Kampagne fand vom 3. bis 17. September 2022 statt und umfasste 815 Werbeboxen.

Während der zweiwöchigen Kampagne wurden laut Mitteilung hochgerechnet auf die Schweizer Bevölkerung ungefähr 13,9 Millionen OTS-Kampagnenkontakte generiert. Die Netto-Reichweite der Kampagne lag bei 56 Prozent. Somit war etwas mehr als die Hälfte der Schweizer Bevölkerung während der Kampagnenlaufzeit mindestens einmal in unmittelbarer Nähe zu einer Werbebox der Kampagne. Mit den 150 Werbeboxen in den Top-3-Städten, Basel, Bern und Zürich, wurden während den zwei Wochen eine Nettoreichweite von 23 Prozent erzielt.

92 Prozent der potenziellen Kontakte fand statt, während das Fahrrad abgestellt war. Nur ein kleiner Teil der Kontakte wurde während der Fahrt gemessen. Die meisten Kontakte wurden in den Innenstädten und besonders häufig in der Nähe von Bahnhöfen gemessen.

«Die Ergebnisse der Studie liefern den Werbekundinnen und -kunden wertvolle Inputs für die Kampagnenplanung», sagt Luca Tschudi, Mitgründer von Working Bicycle AG.

«Unsere Messung zeigte, dass die meisten Kontakte dann stattfinden, wenn die Fahrräder mit den Werbeboxen an belebten Orten in Innenstädten abgestellt sind», wird Beat Fischer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Intervista, in der Mitteilung zitiert. «Eine maximale Beachtungsdistanz von zehn Metern ist realistisch für Werbeboxen auf Fahrrädern und entspricht Branchenstandards.» (pd/yk)