Publiziert am 15.05.2026

Foodkuriere von Uber Eats sind schwer erreichbar – sie arbeiten isoliert, unterwegs, allein. Die Agentur Freundliche Grüsse registrierte deshalb die Zürcher Pizzeria Derby als Partnerrestaurant auf der Uber-Eats-Plattform und gab der Kampagne den Namen «Riders Rights».

Während zwei Tagen lösten Derby-Kunden und Syndicom-Aktivisten Lieferaufträge quer durch die Stadt aus – und nutzten die Abholmomente, um die Kuriere direkt über ihre Arbeitsrechte aufzuklären. Arbeitsrechtsexpertinnen waren vor Ort, Plakate und Flyer rund ums Restaurant verwiesen auf die Kampagnen-Website ridersrights.syndicom.ch, wo sich Kuriere in verschiedenen Sprachen informieren, Feedback zu Uber abgeben und sich gewerkschaftlich engagieren können.

Hintergrund der Aktion ist laut einer Mitteilung die Einstufung der Uber-Eats-Kuriere als Selbständigerwerbende durch das Unternehmen. Syndicom hält dem entgegen, dass das Bundesgericht diese Praxis der sogenannten Scheinselbstständigkeit bereits untersagt habe. Für die Kuriere bedeutet die aktuelle Einstufung laut Gewerkschaft: kein fixer Stundenlohn, kein Ferienanspruch, keine Sozialversicherungsleistungen und keine regulären Arbeitsverträge. Erschwerend komme hinzu, dass die Kuriere stark isoliert arbeiteten, was es für Gewerkschaften schwieriger mache, sie auf herkömmlichem Weg zu erreichen.

Syndicom fordert Uber auf, sich in der Schweiz als Arbeitgeber zu bekennen und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen. (pd/cbe)