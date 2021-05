The Neum Collective: Wenn die Qualität im Zentrum steht

Im Rahmen einer langfristigen und engen Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur, also zwischen Lattesso und The Neum Collective wurden gemäss Mitteilung die Kernwerte der Marke neu definiert. «Wer Lattesso näher kennt, begreift schnell, wie die Marke tickt», wird Lars Kienle, Creative Director bei Neum, zitiert. «Nur die hochwertigsten Zutaten, nur das praktischste Verpackungssystem und nur der beste Geschmack sind gut genug – Kompromisse und Qualitätseinbussen sucht man vergebens.» Diese Passion, dieses unermüdliche Streben nach der bestmöglichen Lösung trete bei der neuen Markenkommunikation in den Vordergrund.

Das Rebranding tritt mit einer warmen, der Kaffeewelt nachempfundenen, Farbsprache auf. Reduziert und doch hochwertig wirkt der neue Auftritt – nicht zuletzt dank des gezielten Einsatzes schöner Fotografie in Kaffeehaus-Atmosphäre.

Joël Wyss, Creative Director bei Neum, führt aus: «Wer im heutigen Zeitalter Treue und Vertrauen der Konsumenten gewinnen möchte, kommt um Authentizität in seiner Kommunikation nicht umhin. Wir glauben nicht an Marketing, das ein Produkt plump mit einer beliebigen, «dazu-erfundenen» Geschichte ausschmückt.» Im Zentrum des neuen Markenauftritts von Lattesso stünden deshalb jene Werte, die vor acht Jahren das Gründerteam motivierten, das Produkt überhaupt auf den Markt zu bringen: «Die Liebe zum Kaffee und die Ambition, maximalen Genuss mit To-Go-Convenience zu vereinen.»





Für das neue Verpackungsdesign bedeutete dies, dass zentrale Elemente, wie die Lattesso-Bohne oder der Gürtel in der Bechermitte, beibehalten wurden. Zu Gunsten von Wiedererkennung und Simplizität wurde beim Logo auf den Zusatz «Café» verzichtet, was die Marke auch weiter von ihren Mittbewerbern abgrenzt. Diese maximale Reduktion auf das Wesentliche mache Lattesso zum Brand mit echter Eigenständigkeit und Stärke, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Becher fallen mit mehr Farbigkeit auf, was die Visibilität am Point of Sale signifikant verbessere und so beim Kaufentscheid den nötigen Impuls liefere. Die Sortenfarben kommen im neuen Design dominanter zu tragen – der Bechersockel ist neu eingefärbt, dafür strahlt der markante Gürtel mit dem Bohnensignet nun in der Corporate Colour Kupfer. Unruhige Elemente wurden entfernt und die Menge an Informationen reduziert. Das Ergebnis ist ein klares Design, das stilsicher und schlicht aus dem Kühlregal hervorsticht.

Alles komplett neu

Es wurde eine komplett neue Website erarbeitet; Karton-Trays, sämtliche Merchandise-Artikel, Printmedien, Aussendienstfahrzeuge, wie auch bestehende Werbemassnahmen auf unterschiedlichsten Kanälen erhielten das neue Lattesso-Design.

Verantwortlich bei Neum: Lars Kienle (Projekt-Management); Joël Wyss & Lars Kienle (Konzept & Strategie); Olivia Hubli, Michael Kunz, Lars Kienle, Joël Wyss (Design); Mario Fuchs (Copywriting), Jonas Holzer (Web Development). Partner: Kurzbild (Foto-Produktionen), Dino Reichmuth (Art Director).