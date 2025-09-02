Publiziert am 02.09.2025

Die Aktion «Snack dich goldig» begleitet eine Konsumentenpromotion, bei der in zehn Verpackungen der Party Sticks goldene Sticks versteckt sind. Jeder Fund ist 3000 Franken wert, insgesamt werden 50'000 Franken ausgeschüttet.

Die physische Schatzsuche fand in der Region Zürich statt, während für den Rest der Schweiz eine Online-Variante organisiert wurde. Energy-Creators Nadia Goedhart und Sandro Galfetti lieferten den ganzen Tag über Hinweise auf Instagram. Chiara Benz von Ringier Advertising begleitete die Suche im Blick-Liveticker. Ergänzt wurde die Aktion durch Branded Content und Online-Verlosungen.

Nach 24 Stunden verzeichnete die Kampagne über 500'000 Video-Views, 4000 Engagements und mehr als 3,4 Millionen Kontakte. Marc Engelhard, CMO der Ospelt Gruppe, bezeichnete die Aktivierung als gelungene Kombination aus Erlebnis und Reichweite. Die Aktion sollte die Markenbekanntheit von Malbuner stärken und die Nähe zu den Konsumenten fördern. (pd/spo)