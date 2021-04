Yellow: Wenn Kestenholz Geschichte schreibt

Die in der Region Basel und Südbaden ansässige Kestenholz Automotive Holding wurde 1952 gegründet. Anfang Jahr übergab die zweite an die dritte Generation und legte damit die Verantwortung für 630 Mitarbeitende sowie über 46’000 Privat- und Firmenkunden in die Hände der Enkel des Gründers. Diesen bedeutsamen Meilenstein in der Geschichte des ursprünglichen Garagenbetriebs liess das Familienunternehmen von der strategischen Kreativagentur Yellow kommunikativ einfangen und veranschaulichen.

In enger Zusammenarbeit mit der Inhaberfamilie wurde die bald siebzig Jahre dauernde Erfolgsgeschichte auf einer eigenen Internetplattform aufgearbeitet und für kommende Generationen festgehalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Videos mit Anekdoten von Partnern, Verantwortlichen bei Mercedes und Familienmitgliedern sowie Fotos aus dem Familienarchiv machen die Geschichte des Schweizer Unternehmens für Interessierte erlebbar. Die Plattform wagt darüber hinaus einen Blick in die Zukunft und komplettiert die Dokumentation mit aktuellen Zahlen.

In der Sonderausgabe des Kundenmagazins erläutern Prominente aus Kultur, Sport und Wissenschaft, was ein Generationenwechsel bedeutet und wie sie sich auf die Zukunft vorbereiten. Das Spezialmagazin wird an alle Kundinnen und Kunden verschickt, online ist es hier für die Öffentlichkeit zugänglich.

Verantwortlich bei Kestenholz Automotive Holding: Thomas Kestenholz (CEO), Stephan Kestenholz (VR-Präsident); verantwortlich bei Yellow: Reto Meyer (Ambassador), Mira Ewert (Planerin/Schatzmeisterin), Pascal Rehmann (Konzepter/Gestalter), Martin Schmidlin (Konzepter/Schreiber), Daniel Bard (Digizepter/Gestalter), Joe Werner (Gestalter), Hannes Müller (Advocatus Diaboli); epoint (Programmierung). (pd/lom)