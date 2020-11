Clear Channel: Wenn «Lucy» in vollem Glanz erstrahlt

Um riesige Menschenansammlung wie in den vergangenen Jahren zu vermeiden, beginnt am Donnerstag die Zürcher Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» bereits im Laufe des Nachmittags zu strahlen. Pünktlich zum Start von «Lucy» und bis zum Schluss des Night Shoppings um 21 Uhr läuft die Verlosung von fünf Deluxe-Adventskalendern und zwölf weiteren exklusiven Geschenksets von Rituals im Gesamtwert von 2000 Franken.

«Ein besonderer Tag und eine passende Überraschung, gerade in Zeiten, wo wir mehr denn je auf uns selbst und unser Wohlbefinden achten sollten», schreibt Clear Channel in einer Mitteilung. Die Kampagne laufe auf zwölf Screens im Herzen von Zürich. Sie zeige exemplarisch, wie sich digitale Out-of-Home-Kampagnen zeitlich und geographisch gezielt aussteuern lassen und wie sie in Verbindung mit dem Smartphone eine direkte Interaktion und Absatzmöglichkeiten bieten können. Digitale Absatzförderung sei bei Clear Channel derzeit auf 468 Screens in der ganzen Schweiz möglich. (pd/cbe)