Vergangenes Jahr hat die Axa die XL Group übernommen. Die Integration in eine neu geschaffene Division, die unter dem Namen Axa XL operiert, ist in vollem Gange, wie es in einer Mitteilung heisst. Um die guten Beziehungen mit weltweit ansässigen Versicherungsbrokern, der Hauptzielgruppe der Axa XL, zu pflegen und zu festigen, galt es, über die Vorteile der Fusion – insbesondere das massiv vergrösserte Produkteangebot – aktiv zu informieren.

Die Agentur am Flughafen hat den Auftrag erhalten, eine internationale Fusionskampagne zu entwickeln, die sie im Winter 2018/2019 zusammen mit der Axa XL umsetzt. Als Werbemittel kommen Brand Stories, Key Visuals, Microsites und E-Mailings zum Einsatz.

Verantwortlich bei Axa XL: Allison Fingerhuth (Global Director, Business Group Strategy Communications & Marketing), Stephen McMahon (Marketing Director EMEA, Communications & Marketing International), Sara De Pasquale (Creative Director, Communications & Marketing International); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugstair (Creative Direction), Dominique Rutishauser (Art Direction), Miriam Egli (Beratung), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/as)