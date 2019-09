Karling: Wenn sich Menschen plötzlich verwandeln

Mit über 30 Fachgeschäften rund ums Thema Mode bietet Sihlcity eine Auswahl an Styles. Das wird mit den jährlich stattfindenden Fashion Days in Szene gesetzt. Während zwei Tagen wird die Mall zum Laufsteg und zur Styling Lounge, schreibt Karling in einer Mitteilung dazu. Die Kreativen der Agentur haben für die Fashion Days eine Kampagne geschaffen, welche «die modische Vielfalt von Sihlcity sowie die Wandelbarkeit der Menschen zelebriert». So werde der Körper eines Models buchstäblich als Leinwand benutzt, um die verschiedenen Styles zu zeigen, die man in Sihlcity findet.







Das Highlight der Kampagne ist eine Wand in Sihlcity, wo die verschiedenen Styles von einem Projektor auf ein Model projiziert werden: So ändert sich im Sekundentakt die Kleidung des eigentlich weiss gekleideten Models. Weiter erscheint die Idee mit den Projektionen auf eBoards, Plakaten sowie in Anzeigen. Zudem gibt es einen Radiospot, der die Styling Lounge der Fashion Days mit einem Augenzwinkern ins Zentrum rückt.





Radiospot_1

Verantwortlich bei Sihlcity: Jessica Graf und Corinne Wiederkehr. Verantwortlich bei Karling: Rolf Helfenstein, Verena Fetzer, Daniel Serrano, Patrick Suter, Carl Winthereik. Fotografie und Bewegtbild: Florian Raz. (pd/wid)