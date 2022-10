Web3 ist gekommen, um zu bleiben. Alle Welt spricht vom Metaverse, von NFTs und DAOs. Der Hype ist gross, die Angst, was zu verpassen, fast noch grösser. Doch: Wie positioniert man eine Marke im Metaverse? Machen NFTs Sinn und nutzt meine Zielgruppe überhaupt Kryptowährungen und Kanäle wie Discord? Solche Fragen beantwortet die von Jung von Matt und Morrow Ventures lancierte Metaverse Masterclass. Ein Expertinnenteam, bestehend aus Kreativ-und Business Building Professionals von Jung von Matt und Morrow Ventures, soll Kundinnen in der Masterclass dabei befähigen, die Möglichkeiten für ihr Unternehmen im Web3 auszuloten –und auch gleich umzusetzen. Mit dabei ist auch das Team von Jung von Matt Nerd, der Agentur für Nerd-und Popkulturaus Deutschland, dasunter anderem einen Web3-Case für den Uhrenhersteller IWC realisiert hat.

Von der Masterclass zum Master of the Metaverse

Die Metaverse Masterclass ist Teil einer Web3 Practice, in der Kundinnen von der eigenen Web3-Strategie über NFT-Kollektionen bis hin zu einem eigenen Auftritt im Metaverse von einem interdisziplinären Team unterstützt werden. Dabei geht es einerseits darum, im schnelllebigen Web3 Akzente zu setzen, aber auch darum, langfristige Strategien dafür zu entwickeln, welche Rolle die eigene Marke zukünftig im Web3 spielen kann. Und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Von Education und Ideation, über die Strategie, Kreation, Technologie bis hin zum Community Building.

«Der Hype um Web3 ist riesig. Und die Frage, wie Unternehmen damit umgehen sollen, überall. Dabei geht es vor allem um eines: Verstehen, was das Web3 alles kann und wie das zum eigenen Unternehmen passt. Da stellen sich Fragen wie: Wie aktiviere und gewinne ich die Web3-Community für mein Unternehmen, wenn diese nicht mehr auf Instagram oder TikTok zu finden ist?», lässt sich Robert Iken, Managing Partner von Morrow Ventures, in der Mitteilung zitieren.

«Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Kundinnen und Kunden herauszufinden, wo die Reise im Web3 hingehen kann –und wohin eben auch nicht.» Luitgard Hagl, Managing Creative Director von Jung von Matt Limmat ergänzt: «Mit der Web3 Practice setzen wir vollauf die «Power of Many» verschiedener Expertinnen und Experten. Und zwar sowohl in unserem Schweizer Netzwerk, als auch mit unseren deutschen Kolleginnen und Kollegen von Jung von Matt Nerd. Das bedeutet, wir vereinen Business Building Knowhow, kreative Exzellenz und ein Verständnis für Popkultur in einem einzigartigen Angebot. Und das mit vollem Fokus aufs Empowerment unserer Kundinnen.» (pd/mj)