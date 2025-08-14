Müller: Werbebildschirme in allen Müller-Drogeriemärkten

Publiziert am 14.08.2025

In allen Drogeriemärkten von Müller gibt es ab Anfang September neu Touchscreens, die digitale Werbemöglichkeiten mit direktem Warenbezug im eigenen Umfeld anbieten. Im ganzen DACH-Raum sind es ungefähr 500 Standorte, in der Schweiz deren 55. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Unterstützt wird der ganze Aufbau und Implementierung des Retail-Geschäftsmodells durch die EMSU GmbH aus Aachen, dem führenden Anbieter für Touchpoint Advertising. «Mit Müller konnten wir einen starken Partner aus dem Drogeriesegment gewinnen, der das Potenzial von Werbung mit Produkt, so wie Retail Media frühzeitig erkannt hat», wird Adrian Hoesch, CEO & Mitgründer von EMSU, in der Mitteilung zitiert. «Gemeinsam schaffen wir die technologische und operative Basis, um Werbemöglichkeiten im Retail-Kontext effektiv zu skalieren.»

Keine Insellösung

Müller, 1953 in Ulm gegründet, ist mittlerweile eine der grössten Drogerieketten von ganz Europa. Werbetechnisch verfolge sei dabei einen langfristigen Aufbau: Retail Media werde künftig als eine wichtige Säule innerhalb des Unternehmens erachtet – mit dem Ziel, Werbetreibenden über digitale Touchpoints eine relevante Ansprache zu ermöglichen.

«Für uns war klar: Wir wollen keine Insellösungen, sondern ein ganzheitliches, zukunftsfähiges Retail Media-Angebot», lässt sich Philipp Aichele, Bereichsleiter Einkauf Drogerie bei Müller, zitieren.

Es handelt sich um Regale oder Kühleinheiten mit digitalen Screens für die Verkaufsförderung. Es kann sowohl endemische als auch nicht-endemische Retail-Werbung auf den Screens ausgespielt werden. EMSU stellt die ganze Plattform bereit und verbindet die Plattform mit Werbetreibenden und Agenturen., die Retail Media Werbung aktiv betreiben. (pd/ma)