Was sich in den letzten Jahren im Schweizer Einzelhandel etabliert hat, ist mittlerweile auch zum «Buchungsevent» bei Goldbach geworden: Zum Black Friday und Cyber Monday gehen die Publisher und die Werbevermarkterin mit einer besonderen Werbeaktion an den Start.

Bereits zum zweiten Mal bieten die Inventareigner via Goldbach ihren Werbekunden auf einer eigens erstellten Landingpage limitierte Angebote zum Schnäppchenpreis an, wie es in einer Mitteilung heisst. Zur Auswahl stehen über 20 Media- und Werbepakete für TV, Print & Digital, Online, OOH sowie Radio. Je nach Angebot bieten die Publisher und deren Vermarkterin Goldbach bis zu 80 Prozent Rabatt an. Die Aktion startet am Black Friday (27. November 2020) sowie am Cyber Monday (30. November 2020) jeweils um 0 Uhr.

«Nach dem grossen Erfolg vom letzten Jahr bieten unsere Publisher den Kunden auch 2020 ein ganz besonderes Buchungserlebnis», so Stefan Wagner, Managing Director von Goldbach Audience. «Wir sind gespannt, ob unsere Kunden auch dieses Mal bereits kurz nach Mitternacht ihre Schnäppchen machen.» (pd/cbe)