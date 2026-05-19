Publiziert am 19.05.2026

Der Schweizer Netto-Werbemarkt ist 2025 leicht zurückgegangen. Die Stiftung Werbestatistik Schweiz weist für das vergangene Jahr Netto-Werbeumsätze von insgesamt 4,089 Milliarden Franken aus – 53 Millionen oder 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Schweizer Bruttoinlandprodukt wuchs im gleichen Zeitraum ebenfalls um 1,3 Prozent.

Vier Mediengattungen verzeichneten Zuwächse: Werbeartikel und Promotionsartikel legten am stärksten zu (+8,1 Prozent), gefolgt von Aussenwerbung (+1,4 Prozent), Onlinewerbung (+0,9 Prozent) und Kinowerbung (+0,5 Prozent). Rückgänge verzeichneten Radio (–10,4 Prozent), Printmedien (–9,7 Prozent), Direktwerbung (–5,6 Prozent) und Fernsehen (–3,3 Prozent).







Zu den umsatzstärksten Gattungen zählen Werbeartikel (933 Millionen Franken), Direktwerbung (688 Millionen Franken) und Onlinewerbung (666 Millionen Franken). Nicht in der Statistik enthalten sind die Einnahmen internationaler Technologieplattformen wie Google, YouTube oder Social-Media-Dienste, da sich diese nicht an der Datenerhebung beteiligen. Gemäss einer Expertenschätzung belaufen sich deren Werbeeinnahmen in der Schweiz auf 2,078 bis 2,547 Milliarden Franken – ein Grossteil davon fliesst ins Ausland ab.

Die Daten werden von der Wemf AG für Werbemedienforschung im Auftrag der Stiftung Werbestatistik Schweiz erhoben. (pd/cbe)