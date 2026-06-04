Feratel: Werbepartnerschaft am Schilthorn

Publiziert am 04.06.2026

Feratel Schweiz übernimmt die Vermarktung der Big-Poster-Flächen in den neu erbauten Stationsgebäuden für nationale und internationale Werbekunden. Die neue Direktverbindung nach Mürren gilt als steilste Seilbahn der Welt. Alle Tal- und Bergstationen wurden bis April 2026 etappenweise eröffnet. Das Schilthorn zieht neben Schweizer Touristen auch internationale Gäste an – nicht zuletzt dank seiner James-Bond-Vergangenheit, wie es in einer Mitteilung heisst.

Christoph Egger, Direktor der Schilthornbahn AG: «Das Schilthorn bietet ‹legendary Moments› in spektakulärer Kulisse – mit der neuen Pendelbahn erleben Gäste das Schilthorn in einer neuen Dimension. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Feratel Schweiz als verlässlichen Partner für die Vermarktung unserer Werbemöglichkeiten am Schilthorn mit globalerReichweite.» (pd/cbe)