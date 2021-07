Nach einer Einigung mit der Firma Neue Medien Zentralschweiz Werbe AG konnte die Firma DAB Network die Radios Central, Sunshine und Eviva mit Netzwerk aufnehmen. Damit vergrössert sich die Reichweit des DAB Display Ads um 50’000 Kontakte in der Zentralschweiz. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Angebot neu auch auf TKP-Basis

Im Zuge des Ausbaus hat DAB Network auch das bestehende Angebot optimiert und bietet das DAB Display Ad nicht nur auf Tages- und Wochenbasis mit Fixpreisen an, sondern neu auch auf TKP-Basis. Der Kunde kann also neu selber das Budget bestimmen und bekommt dementsprechend die Leistung auf TKP Basis. Im neu entwickelten Live-Reporting kann der Kunde seine Kampagne in Echtzeit überprüfen. Ergänzend zu Live-Reporting erhält jede Kundin ein DAB Homeradio mit Display, so hat er jederzeit die Kontrolle über ihre laufende Kampagne.

Weitere namhafte Kunden und politische Werbung

Nebst Kunden wie McDonalds, Redbull und Samsung konnte die Firma The Industry auch schon eine politische Kampagne umsetzen. Die Abklärungen mit dem Bakom sind positiv verlaufen, so dass für politische Werbung ein neues Medium entstanden ist. Da das DAB Display Ad unabhängig von Radiosendern und Radioprogrammen ausgespielt und als OOH-Medium angeboten wird, fällt es nicht unter das RTVG-Gesetz und darf somit politische Werbung ausspielen.

Konstellation

DAB Network ist aus dem Unternehmen The Industry entstanden. DAB Network ist für die Entwicklung der DAB Display Ads verantwortlich und haltet die Verträge mit den einzelnen Radiostationen. The Industry vermarktet das Angebot von DAB Network. Sandro Proietto verantwortet bei The Industry den Bereich DAB Network. (pd/lol)