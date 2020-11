Marketing während Corona: Werbung soll neuen Alltag zeigen

Wer sich Werbespots anschaut, sieht oft eine Welt, in der Maskenpflicht und soziale Distanz nicht existieren. Das soll sich bald ändern, schreibt die SonntagsZeitung. «Ich kenne kein Unternehmen, das nicht darüber diskutiert, wie man die neue Realität in der Werbung zeigen soll. Das Resultat wird man schon in den Kampagnen für Weihnachten sehen», sagt Werberin Regula Bührer, Gründungspartnerin von Rod Kommunikation.

Viele Unternehmen sind laut der SonntagsZeitung daran, ihre Werbepläne und aktuellen Kampagnen anzupassen. Viele Kampagnen seien im Sommer geplant worden, als die Aussichten besser waren. «Wer jetzt Werbespots mit feiernden oder singenden Menschen sieht, fragt sich womöglich: Lesen die keine Nachrichten? Wir dürfen das ja gar nicht», so Bührer. Auch Marketingexperte Cary Steinmann wird im Artikel zitiert: «Firmen, die Geschichten aus dem Alltag zeigen wollen, müssen die neue Realität mitnehmen.» (cbe)