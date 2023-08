TCS: WhatsApp-Warnsystem für sicheren Schulweg lanciert

Der Schulanfang 2023 nähert sich mit grossen Schritten. Das bedeutet, dass die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg wieder Priorität hat – dies auch vor dem Hintergrund steigender Unfallzahlen. Aus diesem Grund stellt der TCS seinen neuen Service «Safe2School Alert» vor. Das Warnsystem soll Verkehrsteilnehmende jeweils nach dem Ende der Schulferien per WhatsApp über den Beginn des Unterrichts informieren und so für verstärkte Aufmerksamkeit und Rücksicht gegenüber Kindern im Strassenverkehr sorgen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der TCS verfolgt auf diese Weise weiterhin seine Mission, die Prävention von Verkehrsunfällen.

Wenige Tage vor dem Schulanfang lanciert der TCS eine Präventionskampagne zum Thema sicherer Schulweg. Auch wenn die Statistiken seit 1992 generell eine Abnahme der Unfälle belegen, sind die Zahlen nach einem kurzfristigen Rückgang während der Jahre der Coronapandemie wieder im Steigen begriffen. Laut den Statistiken des Bundesamts für Strassen Astra waren 515 der für 2022 gemeldeten 593 Schulwegunfälle (2019: 562 Unfälle) mit körperlichen Schäden verbunden. Im Detail bedeutet das: zwei Todesfälle, 73 Schwerverletzte und 494 Leichtverletzte.

Vorsichtiges Fahren bei Schulen gefragt

Die Prävention spielt gemäss Mitteilung eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Unfallzahlen zu reduzieren. Gerade nach den Sommerferien vergessen viele Verkehrsteilnehmende, dass wieder Kinder auf der Strasse unterwegs sind. Autofahrerinnen und Autofahrer sind deshalb womöglich weniger reaktionsbereit, wenn sie einem Kind begegnen. Aus diesem Grund lanciert der TCS den Service «Safe2School Alert». Das Warnsystem informiert Verkehrsteilnehmende zum Ferienende des jeweiligen Kantons per WhatsApp-Nachricht, dass wieder Kinder auf den Strassen sind. Ziel der Initiative ist es, das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden zu schärfen und sie zu motivieren, insbesondere in der Nähe von Schulen vorsichtig zu fahren und die Regeln einzuhalten.

«Safe2School Alert» funktioniert einfach und effizient. Zur Anmeldung genügt das Scannen eines QR-Codes. Der angemeldete Nutzer oder Nutzerin erhält am Ende der jeweiligen Ferienperiode eines Schuljahrs eine Mitteilung mit dem Datum des Schulbeginns und betreffend der Anwesenheit von Kindern auf der Strasse. Diese Information ist für alle Kantone erhältlich.

Schulweg als Lernweg

Der Schulweg spielt für die persönliche Entwicklung des Kindes eine entscheidende Rolle, wie es weiter heisst. Er fördert die Sozialisierung, die Interaktion mit der Umwelt und das informelle Lernen. Zudem erhalten die Kinder die Gelegenheit, sich an der frischen Luft zu bewegen. Das Zurücklegen des Schulwegs zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem Trottinett fördert die Kompetenzen der Kinder in Bezug auf die Verkehrssicherheit und trägt zu mehr Aufmerksamkeit im Unterricht bei, als dies der Fall wäre, wenn sie mit dem Auto zur Schule gebracht würden. Damit sich die Kinder entfalten können, ist es allerdings wichtig, dass der Schulweg sicher ist.

Aus diesem Grund möchte der TCS alle, die mit dem Auto, dem Velo oder anderweitig auf den Strassen unterwegs sind, dazu aufrufen, sich beim Service «Safe2School Alert» anzumelden, um ein sicheres Umfeld für Kinder auf dem Schulweg zu schaffen. (pd/yk)